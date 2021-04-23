Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 98-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Принят Государственной Думой 7 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года

Внести в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 1; 2003, N 50, ст. 4847; 2006, N 18, ст. 1907; 2007, N 26, ст. 3089; N 31, ст. 4007; N 41, ст. 4845; 2009, N 23, ст. 2776; N 45, ст. 5267; 2010, N 1, ст. 1; N 30, ст. 4006; 2011, N 27, ст. 3873; N 30, ст. 4573, 4574; 2013, N 14, ст. 1657; N 30, ст. 4029; N 52, ст. 6948; 2014, N 42, ст. 5615; N 48, ст. 6643; N 52, ст. 7548; 2015, N 29, ст. 4346; N 51, ст. 7249; 2017, N 31, ст. 4785; 2018, N 32, ст. 5091; N 53, ст. 8439; 2020, N 26, ст. 4001; 2021, N 1, ст. 60) следующие изменения:

1) статью 11.33 дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего, не достигшего возраста шестнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, -

влечет наложение административного штрафа на водителя в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.";

2) в статье 12.10:

а) в части 1:

в абзаце первом слова "а равно" исключить, слово "переезде -" заменить словами "переезде либо проезд через нерегулируемый железнодорожный переезд, если к переезду в пределах видимости приближается поезд (локомотив, дрезина), -";

в абзаце втором слова "одной тысячи рублей" заменить словами "пяти тысяч рублей";

б) в абзаце втором части 2 слова "одной тысячи рублей" заменить словами "пяти тысяч рублей";

3) часть 13 статьи 32.2 после слов "статьи 12.9," дополнить словами "статьей 12.10,".

Президент Российской Федерации В. Путин