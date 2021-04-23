Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Принят Государственной Думой 13 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 июня 2013 года N 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 23, ст. 2866; 2014, N 45, ст. 6145; 2016, N 27, ст. 4199; 2017, N 18, ст. 2661; 2018, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1578; N 18, ст. 2561; N 32, ст. 5124; 2019, N 18, ст. 2224; 2021, N 8, ст. 1201) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) в пункте 27 слова "в списки FIFA" заменить словами "в списки UEFA";

б) в пункте 40 слова "до 31 декабря 2020 года" заменить словами "до 31 декабря 2021 года";

в) в пункте 44:

подпункт "в" после слов "Санкт-Петербург-2020" дополнить словами ", "Россия-2021", "Санкт-Петербург-2021";

дополнить подпунктом "д" следующего содержания:

"д) официальные наименования "чемпионат Европы по футболу UEFA 2021", "Кубок Европы по футболу UEFA 2021", "UEFA Евро 2021", "Евро 2021", перевод указанных официальных наименований на иностранный язык, сокращения, производные от указанных официальных наименований (например, "ЧЕ-2021");";

2) в части 9 статьи 7 слова "по 31 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 декабря 2021 года";

3) в статье 9:

а) часть 31 дополнить предложением следующего содержания: "В период подготовки UEFA Евро 2020 и в период проведения UEFA Евро 2020 иностранные граждане и лица без гражданства, принимающие участие в мероприятиях UEFA Евро 2020, заключившие трудовые договоры или гражданско-правовые договоры на выполнение работ, оказание услуг с UEFA, вправе осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации без получения разрешений на работу или патентов.";

б) в части 6 слова "оказание услуг с UEFA," заменить словами "оказание услуг с";

4) в части 4 статьи 10 слова "по 31 декабря 2020 года" заменить словами "по 31 декабря 2021 года";

5) в части 11 статьи 15 слово "FIFA" заменить словом "UEFA";

6) в части 4 статьи 20 слова "до 31 декабря 2020 года" заменить словами "до 31 декабря 2021 года";

7) в статье 22:

а) наименование после слов ", а также" дополнить словом "UEFA,";

б) в части 2 слова "алкогольной продукции товарной субпозиции 2204 10 (игристое вино) Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза, предназначенной для мероприятий" заменить словами "пива солодового, классифицируемого в товарной позиции 2203 00 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее - TH ВЭД ЕАЭС), вин виноградных натуральных, классифицируемых в товарной позиции 2204 TH ВЭД ЕАЭС, и напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков), классифицируемых в товарной позиции 2206 00 TH ВЭД ЕАЭС, предназначенных для мероприятий UEFA Евро 2020", слово "ее" заменить словом "их";

в) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. В дни проведения матчей UEFA Евро 2020 в местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020 (за исключением детских, образовательных, медицинских организаций, всех видов общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного сообщения, остановочных пунктов его движения (в том числе станций метрополитена), автозаправочных станций, оптовых и розничных рынков, объектов военного назначения, вокзалов, аэропортов, мест нахождения источников повышенной опасности, определенных уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а также территорий, прилегающих к таким зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, объектам, и иных мест массового скопления граждан) допускаются розничная продажа и потребление алкогольной продукции, реализуемой коммерческими партнерами UEFA, поставщиками товаров, работ, услуг UEFA. В отношении указанной в части 2 настоящей статьи алкогольной продукции с нанесенной надписью "не для продажи" применяются ограничения по пользованию и (или) распоряжению товарами, определяемые Правительством Российской Федерации.";

8) часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:

"5. Особенности регулирования использования радиочастотного спектра в период подготовки UEFA Евро 2020 и в период проведения UEFA Евро 2020 устанавливаются Правительством Российской Федерации и предусматривают:

1) приоритетный и безвозмездный порядок присвоения (назначения) радиочастот или радиочастотных каналов органам и организациям, участвующим в подготовке и проведении мероприятий UEFA Евро 2020;

2) организацию мероприятий радиоконтроля, тестирования и маркирования радиоэлектронных средств в местах проведения мероприятий UEFA Евро 2020;

3) отмену необходимости осуществлять регистрацию радиоэлектронных средств и вносить плату за использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами органов и организаций, участвующих в подготовке и проведении мероприятий UEFA Евро 2020;

4) порядок временного приостановления действия разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов, выданных лицам, не являющимся организаторами мероприятий UEFA Евро 2020 или участниками спортивных соревнований UEFA Евро 2020.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин