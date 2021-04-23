Daimler сократил рабочий день 18 500 человек из-за дефицита микрочипов

Немецкий автомобильный концерн Daimler AG сокращает производство на двух заводах в Германии по причине нехватки микрочипов, сообщает Reuters.

Перевод предприятий на работу в сокращенном режиме будет осуществлен 23 апреля и по плану продлится неделю, но если ситуация с компонентами не нормализуется, то режим ограниченной производительности продлят. Сократят рабочие смены в общей сложности 18 500 работников.

На заводе в Бремене выпускают автомобили Mercedes-Benz на заднеприводной платформе MRA (седаны, универсалы, купе C-Class, родстер SL-Class), предприятие в Раштатте занято производством моделей с передним приводом (A-Class, B-Class, GLA-Class).

Дефицит полупроводниковой микроэлектроники, вызванный последствиями прошлогодней пандемии коронавирусной инфекции, особенно болезненно ударил по автомобильной промышленности.