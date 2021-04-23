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23.04.2021 09:10
Рубрика: Легковые авто

Daimler сократил рабочий день 18 500 человек из-за дефицита микрочипов

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Виктор Смеюха Фото: Виктор Смеюха
Фото: Виктор Смеюха

Немецкий автомобильный концерн Daimler AG сокращает производство на двух заводах в Германии по причине нехватки микрочипов, сообщает Reuters.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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Перевод предприятий на работу в сокращенном режиме будет осуществлен 23 апреля и по плану продлится неделю, но если ситуация с компонентами не нормализуется, то режим ограниченной производительности продлят. Сократят рабочие смены в общей сложности 18 500 работников.

На заводе в Бремене выпускают автомобили Mercedes-Benz на заднеприводной платформе MRA (седаны, универсалы, купе C-Class, родстер SL-Class), предприятие в Раштатте занято производством моделей с передним приводом (A-Class, B-Class, GLA-Class).

Дефицит полупроводниковой микроэлектроники, вызванный последствиями прошлогодней пандемии коронавирусной инфекции, особенно болезненно ударил по автомобильной промышленности.