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23.04.2021 14:02
Рубрика: Экономика

Эксперты оценили спрос на туры в Египет

Текст: Евгений Гайва
Возобновление авиасообщения с курортами Египта позволит частично перераспределить поток туристов, планировавших поехать в Турцию, но полностью не заместит ее, считают эксперты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Многое будет зависеть от количества чартерных рейсов в неделю и стоимости перелета", - прокомментировал новости о скором открытии авиасообщения с курортами Египта вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

Фото: iStock
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Пока эти параметры неизвестны, туроператоры не могут предложить туры. В случае, если не будет ограничений по числу прибывающих туристов, спрос на Египет будет высокий. Но если, например, в неделю будет летать всего по два рейса, стоимость перелета будет высокой, что заметно снизит спрос, отметил Горин. Он напомнил, что в Турцию еженедельно летало по разным направлениям более 150 рейсов.

К тому же более 60% россиян, купивших туры в Турцию на период с 15 апреля по 1 июня 2021 года, уже перенесли туры на более поздний срок, добавил он.

Перебронировать туры с Турции на Египет могут захотеть многие туристы, но главное, чтобы у туроператоров в линейке были такие туры, сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Не следует преувеличивать значение Египта, так как майские праздники к моменту запуска рейсов уже, скорее всего, закончатся, в Египте будет довольно жарко", - заметил эксперт. Тем не менее на Египет могут переориентироваться менее 20% тех туристов, которые рассчитывали поехать в Турцию, сказал Барзыкин.

Туроператоры подтвердили "РГ", что готовы запустить продажу туров в Египет на чартерах в течение недели после официального объявления о решении возобновить авиасообщение с курортами Египта.

Ранее египетская и российская стороны заявили о том, что договоренности о возобновлении авиасообщения достигнуты.

Авиасообщение между Россией и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом. Регулярные рейсы в Каир восстановили в апреле 2018 года.

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