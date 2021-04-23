Эльвира Набиуллина объяснила резкое повышение ключевой ставки

Ставка подошла к границе нейтрального диапазона (5-6%), в рамках которого она не оказывает на экономику ни стимулирующего, ни сдерживающего влияния.

По словам Набиуллиной, мягкая денежно-кредитная политика, к которой перешел Банк России после начала пандемии, в полной мере выполнила свою контрциклическую роль, поддержав экономику в острый момент кризиса. Она вернется к докризисному уровню во втором полугодии, уже сейчас большинство отраслей полностью восстановились, и быстрое восстановление спроса создает устойчивое инфляционное давление, которое усиливают ограничения со стороны предложения.

Особое беспокойство у Набиуллиной вызывают возросшие инфляционные ожидания, они находятся на повышенном уровне больше полугода. "Высокие инфляционные ожидания транслируются в динамику инфляции уже сейчас, причем все в большей мере в ее устойчивую составляющую, - отметила она. - Если не сбить их, это продолжит разогревать инфляцию".

Банк России повысил сразу на 1 процентный пункт свой февральский прогноз по инфляции на конец года: она составит 4,7-5,2%.

Набиуллина ожидает, что поступательный рост экономики продолжится. По опубликованному ЦБ прогнозу, она вырастет в этом году на 3-4% (что выше прогноза Минэкономразвития), но после восстановления до докризисного уровня темпы роста снизятся до 2-3,5% в последующие два года. Несмотря на повышение ключевой ставки, темпы роста кредитования останутся высокими, считают в Банке России: кредитование предприятий расширится на 8-12%, ипотека вырастет на 16-20%.