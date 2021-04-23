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23.04.2021 17:04
Рубрика: Экономика

Эльвира Набиуллина ожидает роста ставок по депозитам

Текст: Игорь Зубков
Повышение ключевой ставки, с одной стороны, поддержит увеличение ставок по депозитам, с другой, замедлит инфляцию и защитит средства граждан от обесценения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мягкая денежно-кредитная политика снизила ставки не только по кредитам, но и по депозитам, - сказала она на пресс-конференции по итогам совета директоров регулятора. - И то, что инфляция повышенная, ударяет по сбережениям граждан: ставки по депозитам уже часто не покрывают инфляцию. Инфляция угрожает и текущим доходам людей, и сбережениям, особенно в наличных".

Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости
Эльвира Набиуллина объяснила резкое повышение ключевой ставки

Набиуллина также отметила, что повышение ставки будет сдерживать переток сбережений граждан на фондовый рынок.

Банк России в пятницу впервые с 2014 года поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Одновременно он впервые опубликовал среднесрочный прогноз траектории ключевой ставки, из которого следует, что в ближайшие месяцы ставка будет повышаться и дальше.

Ставки по вкладам в среднем по рынку вырастут на ту же величину, что и ключевая ставка, считают в ВТБ, но постепенно. "Сейчас банки получили возможность выстраивать свою процентную политику с опорой на среднесрочные ориентиры от регулятора, - отметил начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин. - Поэтому движение ставок по сберегательным продуктам будет носить более плавный характер".

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков несколько месяцев держалась около отметки 4,5% годовых, после мартовского повышения ключевой ставки она подросла до 4,7%.

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