Грета Тунберг призвала страны мира отказаться от ископаемого топлива

В мире принимаются недостаточные меры по борьбе с климатическими изменениями, а страны не спешат отказаться от использования ископаемого топлива. Об этом заявила шведская экоактивистка Грета Тунберг, выступая в четверг на видеоконференции, организованной комитетом Палаты представителей Конгресса США.

Она обратила внимание, что в 2021 году все еще ведутся дискуссии по данному вопросу, а использование ископаемого топлива прямо или косвенно поддерживается через налоги, пишет ТАСС. "Если мы хотим выполнить наши обязательства по Парижскому соглашению, необходимо отменить дотации на ископаемое топливо", - заявила Тунберг, отметив, что в противном случае политикам придется объяснять будущим поколениям, почему они отказываются от цели удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса.

Грета призвала не игнорировать климатический кризис. По ее словам, еще есть время, чтобы спасти свое наследие. "Но этот период времени не будет длиться вечно", - подчеркнула она.

Напомним, в конце марта на юго-востоке Англии был установлен памятник Грете Тунберг. На его установку университет Уинчестера потратил 33 тысячи долларов. Руководство вуза называет Грету "главной в мире экоактивисткой". "Надеемся, что ее статуя поможет вдохновить наше сообщество, напомнив нам, что мы можем менять мир к лучшему", - подчеркивается в заявлении.