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31.03.2021 05:25
Рубрика: В мире

Памятник Грете Тунберг установили на юго-востоке Англии

Фото: AP Photo/Andrew Matthews Фото: AP Photo/Andrew Matthews
Фото: AP Photo/Andrew Matthews

Памятник Грете Тунберг появился на юго-востоке Англии. На его установку университет Уинчестера потратил 33 тысячи долларов. Студенты заявили, что это не самое эффективное расходование средств в период пандемии.

Фото: HAYOUNG JEON/EPA
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Но руководство вуза считает иначе. "Грета, несмотря на трудности в жизни, стала главной в мире экоактивисткой. Надеемся, что ее статуя поможет вдохновить наше сообщество, напомнив нам, что мы можем менять мир к лучшему", - подчеркивается в заявлении. Автор бронзовой скульптуры - британка Кристин Чарльзворт, сообщает ТАСС.

Памятник представляет собой довольно точное изображение активистки, которая стоит, протянув руку к зрителям, как будто что-то рассказывает. Монумент решили установить на территории университета Уинчестера не случайно. Данное учебное заведение славится своими экологическими инициативами.

Что же касается 18-летней Тунберг, впервые мир о ней узнал в 2018 году. Девочка забросила школу и провела несколько акций перед зданием парламента Швеции, требуя активнее бороться с изменением климата. В 2019 году журнал Time назвал ее "человеком года".

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