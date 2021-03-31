Памятник Грете Тунберг установили на юго-востоке Англии

Памятник Грете Тунберг появился на юго-востоке Англии. На его установку университет Уинчестера потратил 33 тысячи долларов. Студенты заявили, что это не самое эффективное расходование средств в период пандемии.

Но руководство вуза считает иначе. "Грета, несмотря на трудности в жизни, стала главной в мире экоактивисткой. Надеемся, что ее статуя поможет вдохновить наше сообщество, напомнив нам, что мы можем менять мир к лучшему", - подчеркивается в заявлении. Автор бронзовой скульптуры - британка Кристин Чарльзворт, сообщает ТАСС.

Greta Thunberg's been honoured with her own statue at the University of Winchester. It's been installed outside the new West Down Centre and is reported to have cost more than £23,000. (📷: @_UoW) #CapitalReports pic.twitter.com/qC0K4mAUjZ — Capital S Coast News (@CapitalSCNews) March 30, 2021

Памятник представляет собой довольно точное изображение активистки, которая стоит, протянув руку к зрителям, как будто что-то рассказывает. Монумент решили установить на территории университета Уинчестера не случайно. Данное учебное заведение славится своими экологическими инициативами.

Что же касается 18-летней Тунберг, впервые мир о ней узнал в 2018 году. Девочка забросила школу и провела несколько акций перед зданием парламента Швеции, требуя активнее бороться с изменением климата. В 2019 году журнал Time назвал ее "человеком года".