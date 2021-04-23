Киев отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР

Власти Украины наотрез отказались участвовать в переговорном процессе с представителями Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявил пресс-секретарь делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович. Ранее предложение обсудить вопросы перемирия с участием Германии, Франции, а также ДНР и ЛНР озвучил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Украинская сторона не согласна на такие условия, - передает РИА Новости ответ представителя Киева. - Мы готовы встречаться с Россией, Германией и Францией в любой точке Донбасса, в том числе на линии разграничения. Но не с "ЛДНР".

При этом в Киеве, по словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, допускают встречу в таком составе, но на уровне контактной группы.