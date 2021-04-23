Курс доллара впервые за месяц опустился ниже 75 рублей

Курс доллара впервые с 23 марта опустился ниже 75 рублей, с открытия торгов он снизился на 40 копеек.

Рублю оказывают поддержку предстоящие выплаты НДПИ и НДД, в преддверии которых нефтяные компании продают значительные объемы валютной выручки.

Кроме того, вчера валютный и фондовый рынки с энтузиазмом восприняли новость о возвращении на места постоянной дислокации войск, которые участвовали в проверке боевой готовности.

Наконец, снижение фондового рынка в США из-за планов администрации Джо Байдена повысить налоги для богатых пошло на пользу валютам развивающихся рынков.

В пользу рубля также сыграет ожидаемое сегодня повышение ключевой ставки Банком России, которое, впрочем, почти полностью учтено рынком в ценах активов.