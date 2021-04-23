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23.04.2021 10:23
Рубрика: Власть

Минобороны: Российские войска возвращаются в части после учений в Крыму

Текст: Иван Петров
Войска Южного военного округа (ЮВО), в том числе десантники и морпехи, возвращаются в пункты своей постоянной дислокации. Об этом в пятницу утром сообщили в министерстве обороны РФ. Ранее соответствующий указ дал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

Отмечается, что "воинские подразделения и соединения в настоящее время совершают марши на железнодорожные станции погрузки и аэродромы". Кроме того, военнослужащие осуществляют погрузку на десантные корабли, железнодорожные платформы и самолеты военно-транспортной авиации.

Фото: youtube/ Минобороны России
Видео: В масштабных учениях в Крыму задействованы корабли и авиация

В настоящее время на железнодорожную станцию в Феодосии (Крым) совершили марш военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Южного военного округа. Они принимали участие в сдаче контрольной проверки и межвидовом учении на полигоне "Опук". "Для убытия в пункт постоянной дислокации военнослужащие осуществили погрузку военной техники и личного состава на железнодорожные платформы и в вагоны. В ходе марша подразделения войск химзащиты преодолеют расстояние около 1,3 тыс. километров", - рассказали в военном ведомстве.

В то же время на другой крымской станции - Керчь - была погружена техника и вооружение бригады управления общевойскового объединения ЮВО. Военнослужащим предстоит совершить марш комбинированным способом общей протяженностью более 1 тысячи километров.

В Минобороны также рассказали, что на побережье полигона "Опук" в большие десантные корабли погрузку произвели подразделения морской пехоты, а также боевая техника и вооружение Каспийской флотилии и Черноморского флота. Морпехи приступили к совершению маршей в пункты постоянной дислокации. Им предстоит передвижение комбинированным способом - морским и железнодорожным транспортом, а также пешим порядком (совершением маршей).

Возвращаются в родные части и соединения ВДВ, задействованные в межвидовом учении в Крыму. Военнослужащие уже прошли маршем на аэродром погрузки, где осуществили погрузку личного состава. Десантникам также как морпехам предстоит совершение перевозки комбинированным способом - самолетами военно-транспортной авиации, железнодорожным транспортом и совершением маршей колоннами.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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"Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью - войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - заявил накануне министр обороны Сергей Шойгу.

До 1 мая 2021 года он поручил вернуть в пункты постоянной дислокации личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, седьмой, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий.

Напомним, 22 апреля 2021 г. на полигоне "Опук" в Крыму прошел основной этап учения войск Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. Оно проводилось в рамках ранее объявленной внезапной проверки боеготовности войск и сил.

В практических действиях приняли участие подразделения общевойскового объединения, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии Южного военного округа, а также подразделения Воздушно-десантных войск. В активной фазе межвидового учения в Крыму были задействованы более 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники, из них более 40 кораблей и катеров, 20 судов обеспечения. Кроме того были привлечены к маневрам до 200 летательных аппаратов, в том числе 40 самолетов Военно-транспортной авиации.

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