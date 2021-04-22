В Крыму начались крупные военные учения

В военном ведомстве отметили, что в учениях задействованы свыше 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружений техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа и Каспийской флотилии, в том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения. Также в маневрах участвуют соединения ВДВ.

На учениях отрабатываются ракетно-авиационные удары и их отражение. Кроме того, военные в ходе тренировок будут совершенствовать применение беспилотной авиации и крылатых ракет, а также бороться с беспилотниками и ракетами средствами войсковой и корабельной ПВО.

В Минобороны подчеркнули, что учения проводятся в рамках контрольной проверки за зимний период обучения. Такие проверки сейчас проходят во всех военных округах и на Северном флоте, включая районы Крайнего Севера, Курильские острова и Камчатку.

Как ранее сообщала "Российская газета", перед началом маневров Сергей Шойгу облетел на вертолете место проведения учений, а также заслушал доклад командующего Южным военном округом.