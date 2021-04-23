Матвиенко предложила пересмотреть структуру выходных дней в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что структуру выходных и праздничных дней в России можно пересмотреть - зимние каникулы уменьшить в пользу майских. Такое мнение она высказала в пятницу журналистам, комментируя решение президента сделать выходными все дни с 1 по 11 мая.

"Многие говорят, что январские выходные очень длинные. Может быть, за счет уменьшения зимних праздников стоит расширить майские каникулы", - сказала глава Совфеда и предложила провести среди россиян опрос на эту тему.

Что же касается решения главы государства объявить сплошные майские каникулы, то большинство граждан ему аплодируют, заявила Валентина Матвиенко. "Люди устали от пандемии, им хочется побольше побыть на природе", - считает она.

Напомним, Владимир Путин в пятницу в ходе встречи с вице-премьером Татьяной Голиковой и главой Роспотребназдора Анной Поповой поддержал предложение сделать дни с 1 по 11 мая 2021 года нерабочими. Решение принято с учетом ситуации с распространением коронавируса.