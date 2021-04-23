Медведев: Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны

Российско-американские отношения за последние годы фактически перешли от соперничества к конфронтации, вернулись в эпоху холодной войны. Такое мнение высказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, санкции, угрозы, конфликтное противоборство, отстаивание своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности. Россия сегодня, как и когда-то СССР, всегда была в состоянии догоняющей США по уровню угроз оппоненту, говорится в статье Медведева для РИА Новости.

Зампред Совбеза напомнил о Карибском кризисе 1962 года, когда ситуацию удалось спасти лидерам двух сверхдержав, принявшими "мудрость" компромисса. Медведев подчеркнул, что между СССР и США был равноправный диалог, осуществляемый не через язык угроз и ультиматумов.

Ранее в МИД РФ озвучили ожидания от будущего российско-американских отношений. Официальный представитель министерства Мария Захарова выразила надежду на то, что улетевший 22 апреля в Вашингтон посол США в России Джон Салливан получит там рекомендации не заводить отношения двух стран в тупик. Она напомнила, что посол РФ в США Анатолий Антонов был приглашен в Москву для консультаций. Сейчас, по ее словам, эти консультации "активнейшим образом проходят в России".