МИД РФ выразил возмущение демонтажем Монумента Славы во Львове

"Протест по этому поводу уже выразило Российское военно-историческое общество, назвав действия львовских властей варварскими и циничными. МИД России присоединяется к этому протесту. Подобные акции не делают чести городскому руководству и дискредитируют его в глазах общественности", - отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что в годы оккупации фашисты убили в Львовской области около 700 тысяч советских людей - стариков, женщин и детей. "Спасли город Львов и Западную Украину от физического истребления и порабощения Третьим рейхом солдаты Красной Армии", - отметила Захарова. В ходе Львовско-Сандомирской операции погибли или пропали без вести 65 тысяч красноармейцев. "Именно им был установлен Монумент Славы во Львове. Именно благодаря им сегодня живы те, кто разрушает этот мемориал, глумясь над памятью молодых солдат, отдавших жизнь ради их будущего, называя их "террористами", кто играет в неонацистские игры, забывая прошлое и пытаясь исказить собственную историю", - отметила Захарова.

По ее словам, "подобная неблагодарность является преступной". "Решительно осуждаем факты вандализма и детально фиксируем все деяния украинских властей, направленные на героизацию нацистских преступников и фальсификацию нашей общей многовековой истории", - заявила официальный представитель МИД РФ. Она подчеркнула, что варварское отношение к монументам воинской доблести недопустимо.

"Призываем украинское руководство проявлять ответственный подход к мемориальному наследию народов России, Украины и других стран бывшего Советского Союза, совместными усилиями одержавших Победу в Великой Отечественной войне", - заключила Захарова.