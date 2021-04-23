Многоразовый корабль Crew Dragon-2 доставит на МКС четырех астронавтов

Принадлежащий компании SpaceX многоразовый космический корабль Crew Dragon-2 в пятницу, 23 апреля, стартует с площадки в американском штате Флорида. После запуска первая ступень ракеты Falcon 9 должна совершить вертикальную посадку на плавучую платформу в Атлантике.

А Crew Dragon-2 доставит на Международную космическую станцию американских астронавтов Роберта Кимбро и Меган Макартур, француза Тома Песке и японца Акихико Хосидэ. Стыковка с МКС запланирована на 24 апреля.

Ранее сообщалось, что у NASA возникли проблемы с отправкой корабля на орбиту. "Специалисты выявили отклонение в показателях, фиксируемых во время загрузки топлива в ракету. Мы надеемся решить проблему до предстоящего старта", - рассказала Кэти Лудерс, руководитель программы пилотируемых полетов.

Добавим также, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) впервые использует многоразовый корабль и многоразовую первую ступень ракеты Falcon 9 одновременно.

Еще одна интересная деталь: к МКС впервые будут пристыкованы сразу два корабля Crew Dragon.