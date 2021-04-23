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23 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)

Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 94-ФЗ "О внесении изменения в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации"

Дата подписания 20 апреля 2021 г.
Опубликован 23 апреля 2021 г.

Документ является поправкой к

Кодекс торгового мореплавания РФ - последняя редакция

Принят Государственной Думой 6 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года

Внести в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2207; 2012, N 31, ст. 4321; 2017, N 7, ст. 1029; 2018, N 1, ст. 44; N 53, ст. 8451; 2020, N 29, ст. 4515) изменение, дополнив ее пунктом 6 следующего содержания:

"6. Заказчик и исполнитель услуги по ледокольной проводке судна, оказываемой судами атомного ледокольного флота в акватории Северного морского пути, и (или) иных услуг, необходимых для целей торгового мореплавания, оказываемых судами атомного ледокольного флота в акватории Северного морского пути (далее - услуга по проводке судна и иные услуги), могут заключать долгосрочные договоры возмездного оказания услуг по проводке судна и иных услуг при их оказании исполнителем на систематической основе.

В долгосрочном договоре возмездного оказания услуги по проводке судна и иных услуг определяются срок договора, перечень оказываемых услуг, порядок оплаты каждой из входящих в указанный перечень услуг, обязанность исполнителя при использовании судов атомного ледокольного флота обеспечивать их готовность к оказанию услуг по проводке судна и иных услуг в течение всего срока действия договора, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также определяемые при необходимости по соглашению сторон иные условия оказания таких услуг.".

Президент Российской Федерации В. Путин