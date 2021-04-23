Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
23.04.2021 11:10
Рубрика: Легковые авто

Невнимательный водитель утопил Ferrari за 27 млн рублей в озере

Текст: Григорий Гомельчук

Окрестности итальянского озера Гарда, расположенного у подножья Альп, считаются элитным европейским курортом - неудивительно, что подобное происшествие случилось именно здесь.

Фото: www.auto.ru
Внедорожник Maus за 28,8 млн рублей: кожа крокодила и огромный клиренс

В городке Сирмионе невнимательный водитель утопил великолепную Ferrari 812 GTS, припарковавшись на наклонной площадке, служащей для спуска лодок на воду.

Оставаясь за рулем, мужчина, очевидно, оставил коробку передач в нейтральном положении. Ferrari начала медленно катится вперед, водитель не успел среагировать, и машина оказалась в воде. Прибывший эвакуатор оперативно вытащил ее на берег, но после такого купания без дорогостоящего ремонта не обойтись.

Ferrari 812 GTS представляет собой версию суперкара 812 Superfast с жесткой складной крышей. Эта модель оснащена двигателем V12 мощностью 800 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, максимальная скорость составляет 340 км/ч. В России такая машина стоит около 27 миллионов рублей.

#Ferrari