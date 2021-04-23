Невнимательный водитель утопил Ferrari за 27 млн рублей в озере

Окрестности итальянского озера Гарда, расположенного у подножья Альп, считаются элитным европейским курортом - неудивительно, что подобное происшествие случилось именно здесь.

В городке Сирмионе невнимательный водитель утопил великолепную Ferrari 812 GTS, припарковавшись на наклонной площадке, служащей для спуска лодок на воду.

Оставаясь за рулем, мужчина, очевидно, оставил коробку передач в нейтральном положении. Ferrari начала медленно катится вперед, водитель не успел среагировать, и машина оказалась в воде. Прибывший эвакуатор оперативно вытащил ее на берег, но после такого купания без дорогостоящего ремонта не обойтись.

Ferrari 812 GTS представляет собой версию суперкара 812 Superfast с жесткой складной крышей. Эта модель оснащена двигателем V12 мощностью 800 лошадиных сил и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, максимальная скорость составляет 340 км/ч. В России такая машина стоит около 27 миллионов рублей.