Нью-йоркский террорист приговорен к пожизненному заключению

В США к пожизненному заключению приговорен 31-летний Акаед Улла, который в 2017-м году взорвал бомбу на нью-йоркской станции Таймс-сквер. Информация об этом опубликована на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка.

Прокурор Манхэттена Одри Штраус в своем заявлении отметила, что Акаед Улла намеревался убить как можно больше невинных американцев. "Мотивы Уллы были ясны и недвусмысленны: глубоко укоренившаяся идеологическая ненависть к Америке", - заявила прокурор. Окружной судья США Ричард Салливан охарактеризовал нападение как "поистине варварское и отвратительное преступление". "Это были просто люди, направлявшиеся на работу или в школу", - подчеркнул Салливан, прежде чем приговорить Улла к пожизненному заключению плюс 30 годам тюрьмы.

Напомним, 11 декабря 2017 года около 07.20 утра на станции метро Улла взорвал самодельную бомбу, закрепленную на его груди. Вскоре после взрыва сотрудники службы экстренного реагирования обнаружили террориста, лежащего на земле, он был взят под стражу. На кадрах видеонаблюдения было запечатлено, как Улла шел по станции непосредственно перед взрывом, а затем взорвал бомбу.

В результате взрыва четыре человека получили ранения. Самодельная бомба была сделана из материалов, полученных на соседней строительной площадке, где Улла работал электриком, отмечает ВВС. Установлено, что мужчина был уроженцем Бангладеша и переехал в США в 2011 году. Он жил в Бруклине со своей матерью, сестрой и двумя братьями, а его жена и маленький сын остались в Бангладеш.