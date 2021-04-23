Песков опроверг возможность локдауна на майские праздники

"Нет, никакой речи о локдауне не идет", - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС о возможных ограничениях в работе баров, ресторанов и музеев на майские.

Что касается работы чиновников, то отдыхать будут не все. "Многие органы госвласти работают в условиях ненормированного рабочего дня, поэтому, конечно, большая часть тоже будет на выходных, все-таки это связано с эпидемиологической обстановкой, - пояснил Песков. - Но те, кто должен быть на работе, те будут работать".