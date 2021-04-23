Песков рассказал о продолжении рыночной регулировки цен

Правительство продолжает заниматься регулировкой цен, но исключительно рыночными методами. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Представители СМИ спросили, нужно ли рыночно сдерживать цены на картофель и яблоки, и замечают ли в Кремле, что индексация прожиточного минимума отстает от продуктовой инфляции. "Рыночная регулировка цен исключительно рыночная - это то, о чем неоднократно говорил президент, в том числе в Послании Федеральному собранию", - подчеркнул Песков. "Эта работа продолжается правительством", - добавил он.

"Действительно, было падение доходов за прошлый год и президент говорил, что это произошло, к сожалению, во всех странах вследствие пандемии", - объяснил пресс-секретарь президента. "Поэтому эти проблемы, действительно, хорошо известны", - заметил он. "О них в Послании говорил президент, и ведется работа, цель которой - выправить эту ситуацию", - заключил Песков.