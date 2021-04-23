Польского посла вызвали в МИД РФ

Посол Польши в Москве Кшиштоф Краевский посетил МИД РФ. Его вызвали по поводу решения польских властей о высылке российских дипломатов, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в здании министерства Краевский пробыл около 20 минут. При этом никаких комментариев о состоявшемся разговоре представитель Варшавы давать не стал, отмечает агентство.

Напомним, ранее, 15 апреля, польский МИД объявил персонами нон грата трех сотрудников дипмиссии за действия, "не соответствующие статусу дипломата и вредящие Польше" - такая формулировка содержалась в ноте, врученной российскому послу Сергею Андрееву.