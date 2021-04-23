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Рубрика: В мире

Посол США Джон Салливан вернулся в Вашингтон

Фото: AFP/EVGENIA NOVOZHENINA Фото: AFP/EVGENIA NOVOZHENINA
Фото: AFP/EVGENIA NOVOZHENINA

Посол США в России Джон Салливан прибыл на родину. Его самолет приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

Фото: Юлия Зырянова/РИА Новости
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"В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная", - заявил Салливан журналистам. Он отметил, что рад вернуться в США. В планах у него встреча с семьей, а также коллегами в администрации, пишет РИА Новости.

Ранее посол заявлял, что направится в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями администрации президента Джо Байдена для обсуждения нынешнего состояния двусторонних отношений России и США. Американский дипломат также добавил, что рассчитывает вернуться в Москву в течение нескольких недель.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков порекомендовал Джону Салливану поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации. Ранее в Москву для консультаций был приглашен посол России в США Анатолий Антонов.

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