Посол США Джон Салливан вернулся в Вашингтон

Посол США в России Джон Салливан прибыл на родину. Его самолет приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.

"В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная", - заявил Салливан журналистам. Он отметил, что рад вернуться в США. В планах у него встреча с семьей, а также коллегами в администрации, пишет РИА Новости.

Ранее посол заявлял, что направится в Вашингтон, чтобы встретиться с представителями администрации президента Джо Байдена для обсуждения нынешнего состояния двусторонних отношений России и США. Американский дипломат также добавил, что рассчитывает вернуться в Москву в течение нескольких недель.

Напомним, на прошлой неделе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков порекомендовал Джону Салливану поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации. Ранее в Москву для консультаций был приглашен посол России в США Анатолий Антонов.