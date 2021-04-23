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Рубрика: Культура

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Приз "За вклад в кинематограф" на открытии 43-го Московского кинофестиваля присужден Валентину Гафту
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Столичный выпуск № 88(8439)
Президент Московского Международного кинофестиваля режиссер Никита Михалков провел традиционный брифинг с прессой перед открытием 43-го киносмотра в офлайн-формате. Начал он с сообщения, что председатель жюри ММКФ этого года - всемирно известный кинорежиссер Брийянте Мендоса не приедет: у него положительный тест на коронавирус. Мендоса прислал видеообращение к аудитории фестиваля. Смотреть и обсуждать конкурсные картины он будет дистанционно.
Традиционный фестивальный ковер, как всегда, стал подиумом для демонстрации звездных нарядов. Фото: Сергей Куксин Традиционный фестивальный ковер, как всегда, стал подиумом для демонстрации звездных нарядов. Фото: Сергей Куксин
Традиционный фестивальный ковер, как всегда, стал подиумом для демонстрации звездных нарядов. Фото: Сергей Куксин

Михалков подчеркнул, что на фестивале будут выполняться все меры безопасности. "Прошу вас предупреждать зрителей - тех, кто пойдет в кино, - чтобы соблюдали все необходимое, - обратился он к представителям СМИ. - Опасность не миновала. Хочется, чтобы фестиваль не подвели его зрители. Если в результате начнется новая волна болезни - пострадают все. А так - нам доверяют, и мы обещаем все провести должным образом". Режиссер порадовался, что ММКФ проходит в "свободное от фестивалей время - еще не начались ни Канны, ни Венеция". Он отметил, что люди соскучились по общению и теплу.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Михалков пообещал, что открывающийся ММКФ будет "авторски насыщенным"

Как обычно, Никита Михалков огласил цифры. Несмотря на то, что кинофестиваль готовился за более короткое время, чем обычно, на нем будет 210 картин против 189 в прошлом году. Что касается программы этого года, Михалков охарактеризовал ее как авторски насыщенную.

Перед открытием фестиваля гости и участники в кулуарах гадали, состоится ли Каннский фестиваль, испортится ли погода и каким будет фильм открытия "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, снятый новаторски - в компьютерной игре. Все так соскучились по общению, что казалось, совместные проекты и планы создавались прямо на ходу - кстати, у фестиваля в этом году сильная деловая программа. На флаерах, вложенных в конверт с пригласительными билетами, было написано: "Подберите свой бриллиантовый образ". Ювелирная компания Mercury изготовила девять призов. Ювелиры знают, что говорят - по ходу фестиваля каждый найдет свой "бриллиант" - фильм, человека, проект; для того все и затевается.

Ведущие церемонии Алексей Агранович и Дарья Златопольская озвучили цифры. На фестивале три конкурсные и 23 внеконкурсные программы. В программе короткого метра 14 фильмов из 14 стран. В конкурсе документального кино 9 картин из 8 стран, в основном конкурсе - 14 картин из 15 стран.

Приветствие президента России зачитала министр культуры Ольга Любимова. В нем, в частности, говорилось, что "искренний интерес к фестивалю свидетельствует о его востребованности". Глава государства выразил уверенность, что "фестиваль расцветит яркими красками культурную жизнь нашей столицы". От себя Ольга Любимова добавила, что наш кинофестиваль - единственный в мире, который на год не ушел в онлайн. "Мы рады, что вас стало больше, что походы в кинотеатр снова стали привычным делом", - сказала Ольга Любимова, подчеркивая этим, что нормальная жизнь налаживается.

Московский международный фестиваль - единственный кинофорум, который не останавливался и не уходил в онлайн 

В этом году на открытии ММКФ не вручили традиционный приз имени Станиславского "Верю!" - его вручат на закрытии. А вот приз "За вклад в кинематограф" вручили. Лауреат - Валентин Гафт. Актера уже нет с нами, но Михалков отметил, что для российского кинематографа и культуры он всегда жив. Приз получила вдова актера Ольга Остроумова. Она прочитала со сцены одну из эпиграмм Гафта, посвященную Олегу Табакову.

Из зала наблюдал за этим один из гостей фестиваля - солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Он исполнил для фильма "Девятаев" песню "Любимый город может спать спокойно". Парад кинематографических бриллиантов стартовал.

Культура Кино и ТВ Наше кино 43-й Московский Международный кинофестиваль Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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