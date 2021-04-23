Михалков подчеркнул, что на фестивале будут выполняться все меры безопасности. "Прошу вас предупреждать зрителей - тех, кто пойдет в кино, - чтобы соблюдали все необходимое, - обратился он к представителям СМИ. - Опасность не миновала. Хочется, чтобы фестиваль не подвели его зрители. Если в результате начнется новая волна болезни - пострадают все. А так - нам доверяют, и мы обещаем все провести должным образом". Режиссер порадовался, что ММКФ проходит в "свободное от фестивалей время - еще не начались ни Канны, ни Венеция". Он отметил, что люди соскучились по общению и теплу.

Как обычно, Никита Михалков огласил цифры. Несмотря на то, что кинофестиваль готовился за более короткое время, чем обычно, на нем будет 210 картин против 189 в прошлом году. Что касается программы этого года, Михалков охарактеризовал ее как авторски насыщенную.

Перед открытием фестиваля гости и участники в кулуарах гадали, состоится ли Каннский фестиваль, испортится ли погода и каким будет фильм открытия "Девятаев" Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова, снятый новаторски - в компьютерной игре. Все так соскучились по общению, что казалось, совместные проекты и планы создавались прямо на ходу - кстати, у фестиваля в этом году сильная деловая программа. На флаерах, вложенных в конверт с пригласительными билетами, было написано: "Подберите свой бриллиантовый образ". Ювелирная компания Mercury изготовила девять призов. Ювелиры знают, что говорят - по ходу фестиваля каждый найдет свой "бриллиант" - фильм, человека, проект; для того все и затевается.

Ведущие церемонии Алексей Агранович и Дарья Златопольская озвучили цифры. На фестивале три конкурсные и 23 внеконкурсные программы. В программе короткого метра 14 фильмов из 14 стран. В конкурсе документального кино 9 картин из 8 стран, в основном конкурсе - 14 картин из 15 стран.

Приветствие президента России зачитала министр культуры Ольга Любимова. В нем, в частности, говорилось, что "искренний интерес к фестивалю свидетельствует о его востребованности". Глава государства выразил уверенность, что "фестиваль расцветит яркими красками культурную жизнь нашей столицы". От себя Ольга Любимова добавила, что наш кинофестиваль - единственный в мире, который на год не ушел в онлайн. "Мы рады, что вас стало больше, что походы в кинотеатр снова стали привычным делом", - сказала Ольга Любимова, подчеркивая этим, что нормальная жизнь налаживается.

Московский международный фестиваль - единственный кинофорум, который не останавливался и не уходил в онлайн

В этом году на открытии ММКФ не вручили традиционный приз имени Станиславского "Верю!" - его вручат на закрытии. А вот приз "За вклад в кинематограф" вручили. Лауреат - Валентин Гафт. Актера уже нет с нами, но Михалков отметил, что для российского кинематографа и культуры он всегда жив. Приз получила вдова актера Ольга Остроумова. Она прочитала со сцены одну из эпиграмм Гафта, посвященную Олегу Табакову.

Из зала наблюдал за этим один из гостей фестиваля - солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. Он исполнил для фильма "Девятаев" песню "Любимый город может спать спокойно". Парад кинематографических бриллиантов стартовал.