Профессор рассказала, кому повысят пенсии с 1 мая

На индексацию пенсии с 1 мая могут рассчитывать работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность.

По словам профессора кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлии Финогеновой, индексация их пенсий происходит с начала месяца, следующего за месяцем прекращения трудовой деятельности. Но фактически получать повышенные пенсии они начинают месяца через три после прекращения работы.

С мая на получение дополнительных социальных выплат могут рассчитывать летчики и шахтеры. Такие выплаты им устанавливаются в рамках внутренних коллективных соглашений. Работодатели ,у которых трудятся летчики и шахтеры, производят дополнительные отчисления за них в ПФР. "Эти категории граждан имеют право на дополнительные выплаты, поскольку их сфера деятельности была связана с особыми условиями труда", - подчеркнула Финогенова в беседе с агентством "Прайм". Она отметила, что обратиться за назначением или перерасчетом указанных доплат летчики и шахтеры должны были в период с 1 января по 31 марта.

Как ранее рассказали "РГ" в Министерстве труда и социального развития, размер доплаты к пенсии устанавливается исходя из сумм дополнительных взносов. В расчете доплаты участвуют несколько показателей, в том числе и среднемесячная заработная плата по стране.

​По состоянию на 1 января 2021 года средний размер доплаты к пенсии членам летных экипажей составил 7 468 рублей, а средний размер доплаты к пенсии работников угольной промышленности равняется 3 486 рублям.