Президент подписал указ о нерабочих днях в мае

Решение принято для сохранения тенденции сокращения распространения коронавируса и укрепления здоровья граждан.

Нерабочими днями объявляется период с 4 по 7 мая, при этом зарплата за работниками сохраняется.

Органам власти и другим организациям предписано определить количество служащих и работников, обеспечивающих с 1 по 10 мая включительно их функционирование.

Напомним, сделать дни между майскими праздниками нерабочими президента попросила глава Роспотребнадзора Анна Попова сегодня на совещании по коронавирусу, и Владимир Путин пообещал так и поступить.