Движение электропоездов на Рижском направлении в столице восстановлено

Движение электропоездов на Рижском направлении МЖД осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.

Электропоезда на участке Чисмена-Румянцево Рижского направления МЖД курсируют в штатном режиме. В 10.51 движение по первому пути в сторону области открыто. Железнодорожники провели работы по выправке пути возле платформы Новопетровская.

Напомним, ранее движение на участке осуществлялось в реверсивном режиме в связи со смещением пути около платформы Новопетровская. Пассажирам принесли извинения за доставленные неудобства.