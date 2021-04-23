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23.04.2021 14:17

Калининская АЭС заняла второе место в соревнованиях "REASkills-2021"

Для работников Калининской АЭС V Дивизиональный чемпионат профессионального мастерства REASkills-2021 завершился очень успешно: 2 золота, 2 серебра, 2 бронзы. Таким образом, по количеству медалей Калининская АЭС заняла второе место в общем зачете по итогам соревнований.
Фото: Калининская АЭС Фото: Калининская АЭС
Фото: Калининская АЭС

Итоги чемпионата REASkills-2021 по методике WorldSkills были подведены 16 апреля.

Работники Калининской АЭС боролись за признание в таких, как "Радиационный контроль/Дозиметрист", "Технологические системы энергетических объектов", "Охрана труда", "Аналитический контроль/Лабораторный химический анализ", "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики", "Управление жизненным циклом", "Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии", "Каракури. Инженерное мышление".

Фото: Калининская АЭС
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Результаты:

1 место - компетенция "Охрана труда"

1 место - компетенция "Управление жизненным циклом"

2 место - компетенция "Технологические системы энергетических объектов"

2 место - компетенция "Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии"

3 место - компетенция "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики"

3 место - компетенция "Радиационный контроль/Дозиметрист"

Победители Дивизионального чемпионата в этом году получат возможность выступить в отраслевом чемпионате AtomSkills2021.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область ЦФО Тверская область Тверь Калининская АЭС

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