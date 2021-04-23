Калининская АЭС заняла второе место в соревнованиях "REASkills-2021"

Для работников Калининской АЭС V Дивизиональный чемпионат профессионального мастерства REASkills-2021 завершился очень успешно: 2 золота, 2 серебра, 2 бронзы. Таким образом, по количеству медалей Калининская АЭС заняла второе место в общем зачете по итогам соревнований.

Фото: Калининская АЭС