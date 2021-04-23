Калининская АЭС заняла второе место в соревнованиях "REASkills-2021"

Итоги чемпионата REASkills-2021 по методике WorldSkills были подведены 16 апреля.
Работники Калининской АЭС боролись за признание в таких, как "Радиационный контроль/Дозиметрист", "Технологические системы энергетических объектов", "Охрана труда", "Аналитический контроль/Лабораторный химический анализ", "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики", "Управление жизненным циклом", "Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии", "Каракури. Инженерное мышление".
Результаты:
1 место - компетенция "Охрана труда"
1 место - компетенция "Управление жизненным циклом"
2 место - компетенция "Технологические системы энергетических объектов"
2 место - компетенция "Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии"
3 место - компетенция "Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики"
3 место - компетенция "Радиационный контроль/Дозиметрист"
Победители Дивизионального чемпионата в этом году получат возможность выступить в отраслевом чемпионате AtomSkills2021.