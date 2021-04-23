Кулганек: Число сотрудников генконсульств России и Чехии не изменится

По его словам, ограничения штата коснутся лишь посольств. В отношении генеральных консульств такого решения принято не было ни с чешской, ни с российской стороны. Речь идет о представительствах РФ в городах Карловы Вары и Брно и Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Накануне Кулганек объявил, что Прага приняла решение ограничить состав посольств двух стран, приведя его к паритету. В дипмиссиях останутся по 7 дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников. Это значит, что в Россию будут вынуждены вернуться 63 сотрудника посольства РФ в Праге.

"Если РФ хотела бы в будущем увеличить число своих сотрудников в посольстве в Праге, то это должно было бы происходить при одновременном увеличении на такое же число сотрудников посольства Чехии в Москве", - отметил Кулганек.

В МИД РФ обратили внимание, что в наших странах разная система формирования кадров загранучреждений. В отличие от Чехии Россия не нанимает местных жителей, а направляет на работу собственных граждан. В связи с этим Москва потребовала от Праги принять во внимание число нанятых на месте сотрудников посольства Чехии в РФ и сократить количество работников дипмиссии.