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Рубрика: В мире

Кулганек: Число сотрудников генконсульств России и Чехии не изменится

Текст: Юрий Когалов
Число сотрудников генконсульств России в Чехии и Чехии в РФ не изменится в связи с последними событиями. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек в интервью газете Blesk.
Якуб Кулганек. Фото: AP Photo/Petr David Josek Якуб Кулганек. Фото: AP Photo/Petr David Josek
Якуб Кулганек. Фото: AP Photo/Petr David Josek

По его словам, ограничения штата коснутся лишь посольств. В отношении генеральных консульств такого решения принято не было ни с чешской, ни с российской стороны. Речь идет о представительствах РФ в городах Карловы Вары и Брно и Чехии в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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Накануне Кулганек объявил, что Прага приняла решение ограничить состав посольств двух стран, приведя его к паритету. В дипмиссиях останутся по 7 дипломатов и по 25 административно-технических сотрудников. Это значит, что в Россию будут вынуждены вернуться 63 сотрудника посольства РФ в Праге.

"Если РФ хотела бы в будущем увеличить число своих сотрудников в посольстве в Праге, то это должно было бы происходить при одновременном увеличении на такое же число сотрудников посольства Чехии в Москве", - отметил Кулганек.

В МИД РФ обратили внимание, что в наших странах разная система формирования кадров загранучреждений. В отличие от Чехии Россия не нанимает местных жителей, а направляет на работу собственных граждан. В связи с этим Москва потребовала от Праги принять во внимание число нанятых на месте сотрудников посольства Чехии в РФ и сократить количество работников дипмиссии.

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