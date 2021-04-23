Новые дома нашли животным из коттеджа в Мытищах, где произошла перестрелка

Новые дома нашли диким животным, которые ранее содержались в коттедже Владимира Барданова, устроившего стрельбу и погибшего в ходе перестрелки со спецназом около подмосковных Мытищ. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

"С животными все в порядке, они не пострадали. Медведи сейчас находятся в центре передержки в Тульской области. Аллигаторов передали в мини-зоопарк в Ленинском округе, где есть условия для их содержания, а енота приютило крестьянско-фермерское хозяйство", - сказал зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, слова которого приводит "Интерфакс".

Он добавил, что согласно закону "Об ответственном обращении с животными", животные, приобретенные до 1 января 2020 года, могут находиться на содержании владельцев до своей естественной смерти.

Напомним, что утром 30 марта сотрудники ФСБ и МВД приехали к частному дому в поселке Вешки близ Мытищ для проверки информации о незаконном хранении оружия. В ответ 61-летний Барданов открыл стрельбу.