Обвиняемый в убийстве девочки на Сахалине ответит еще за три преступления

Житель Южно-Сахалинска, обвиняемый в убийстве восьмилетней девочки, оказался причастен еще к нескольким преступлениям.

Как стало известно в ходе расследования, в 2001 году он убил мужчину-гражданина КНР и женщину, которую перед этим изнасиловал. А в 2018 году надругался над 12-летней девочкой.

Кроме того, следователи выяснили обстоятельства убийства, совершенного в прошлом году. Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ехал со своей женой на микроавтобусе из района Луговое в центр города. На обочине дороги они увидели девочку и предложили подвезти ее.

"Супруги, воспользовались ее доверчивостью, в том числе обусловленной тем, что в автомобиле находилась женщина, а также тем, что ребенок не ориентировался в городе", - сообщили в пресс-службе областного СК.

Девочку вывезли в лес. После этого мужчина изнасиловал ее и, чтобы скрыть содеянное, убил и выбросил тело в реку.

Материалы дел по всем совершенным преступлениям переданы в суд. В региональной прокуратуре заявили, что мужчине грозит пожизненное заключение

Перед судом также предстанет его жена. Ее обвиняют в похищении девочки и подстрекательстве мужа на изнасилование и убийство.