На Сахалине арестовали обвиняемых в убийстве 8-летней девочки

В субботу городской суд Южно-Сахалинска по ходатайству следствия заключил под стражу мужчину и женщину, которых ранее задержали по подозрению в убийстве восьмилетней девочки, сообщает официальный сайт регионального Следственного управления СКР.

Девочка пропала 6 июля в Южно-Сахалинске, ее искали сотрудники СК, МВД, МЧС и волонтеры. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили утром в пятницу возле села Ожидаево Холмского района.

По факту исчезновения ребенка возбуждено дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". Следствие оперативно нашло причастных к совершению преступления, ими оказалась семейная пара без определенного места жительства - 31-летняя женщина и ранее судимый 45-летний мужчина.

В настоящее время задержанным предъявлено обвинение. Женщине - в похищении человека, мужчине сразу по нескольким статьям: "Убийство", "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера".

"Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.