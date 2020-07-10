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10.07.2020 06:02
Рубрика: Происшествия

На Сахалине задержали двоих подозреваемых по делу об убийстве девочки

Текст: Артем Красиков

В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.

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Сейчас правоохранительные органы выясняют, являются ли задержанные супругами. Их обнаружили благодаря записям с камеры видеонаблюдения, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, что 6 июля в Южно-Сахалинске пропал ребенок. Ее искали сотрудники СК, МВД, МЧС и волонтеры. Тело с признаками насильственной смерти обнаружили утром в пятницу возле села Ожидаево Холмского района.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (пункт "в" статьи 105 УК РФ).

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