Правительство поддержит проекты, развивающие водородную энергетику

Правительство полностью поддерживает планы по достижению углеродной нейтральности и будет помогать проектам, развивающим водородную энергетику, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и другие направления экологической повестки. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, выступая на Дне открытых дверей для инвесторов Сахалинской области.

По его словам, климатическая повестка может стать новой базой для международного сотрудничества, и Россия имеет все условия для того, чтобы стать лидером в безуглеродной экономике будущего.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите лидеров по вопросам климата 22 апреля, как положительный пример работы по сокращению вредных выбросов в России привел Сахалинскую область, где запустили экологический проект по достижению углеродной нейтральности к 2025 году и торговле углеродными единицами.

В тот же день Сахалинские власти, "Русатом Оверсиз" (дочерняя структура "Росатома") и французская компания Air Liquide (производитель промышленных газов) подписали меморандум о взаимопонимании в сфере производства и распространения низкоуглеродного топлива. На Сахалине планируется создать "водородный кластер", включающий предприятия по производству, транспортировке, продаже на внутреннем рынке и экспорте водорода в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР).

Внутреннее потребление водорода будет стимулироваться расширением его использования в транспортной сфере - автобусов (в Минпромторге заявили, что прототип водородного автобуса будет собран в этом году, а в серийное производство они должны поступить в 2024 году), железнодорожных локомотивов (переговоры с РЖД уже ведутся) и в качестве газомоторного топлива для автомобилей. Рассматривается возможность применения водорода, как топлива для теплоэлектростанций (ТЭЦ) и котельных ЖКХ, а также создания водородных накопителей энергии для автономного энергообеспечения.

В качестве экспериментальной водородной площадки Сахалин подходит, как никакой другой регион России. Здесь есть запасы природного газа для производства голубого водорода (технология конверсии метана). На острове значительные потенциал для развития ветрогенерации, чтобы получать зеленый водород (метод электролиза). В области есть трубопроводная инфраструктура для транспортировки водорода в газообразном состоянии, а также порты, принимающие большие газовозы, перевозящие сжиженный природный газ (СПГ) для поставок водорода в жидком состоянии. И наконец, логистическое преимущество Сахалина - он находится в непосредственной близости от главных потенциальных рынков сбыта: Китая, Японии и Южной Кореи. Ожидается, что к 2050 году они будут потреблять ежегодно по 10 млн тонн водорода.

Есть у развития водородной энергетики и сферы ВИЭ оборотная сторона. Это может способствовать экспорту из России нефти, газа и угля без применения к ним углеродного сбора. Его планируют ввести в Евросоюзе уже в 2023 году и, по-видимому, примеру Европы последуют развитые страны в других частях света. Если добыча нефти, газа и угля будет происходить с использованием "зеленой энергии" это значительно снизит углеродный след российского энергетического сырья. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. На Сахалине строятся ветропарки. Уже сейчас они снабжают энергией конвеер, доставляющий уголь с месторождения в морской порт. Планируется использование электрических "Белазов". Опытные образцы этих машин уже созданы в Беларуси.

Чекунков отметил, что применение углеродного сбора в Европе не вызывает сомнений, сейчас главная задача - чтобы российскую методику подсчета выбросов CO 2 , а также торговли углеродными единицами, которая экспериментально запускается на Сахалине, признали и сертифицировали во всем мире.

Объем рынка водородного топлива, по оценкам Минэнерго, к 2040 году составит 160 млрд долларов. К 2024 году в России планируется производить 200 тыс. тонн водорода и до 2 млн тонн - к 2035 году. В проекте Концепции развития водородной энергетики до 2024 года, подготовленной Минэнерго, говорится, что Россия будет зарабатывать на экспорте экологически чистого водорода к 2050 году от 23,6 до 100,2 млрд долларов в год. Для сравнения, экспорт нефти в 2019 году принес 121 млрд долларов, а в кризисный 2020 год - 72,3 млрд долларов. Экспорт газа в 2019 году принес 41,6 млрд долларов, а в 2020 - 25,2 млрд долларов.

Как пояснил руководитель научного проекта в области повышения энергоэффективности и снижения выбросов в атмосферу ANSELM Максим Канищев, сейчас примерно 75% водорода в мире производится из природного газа и еще 25% - из угля. Все остальные методы - пиролиз, электролиз и другие - не получили существенного распространения из-за высокой стоимости и технологических ограничений. В любом случае процесс выделения водорода энергоемкий и энергозатратный, и остро стоит задача сокращения себестоимости производства. Такую возможность дают ВИЭ. Стоимость киловатта установленной мощности для ветровых и солнечных электростанций соизмерима с затратами на постройку традиционных электростанций. Однако стоимость "топлива" для них является нулевой, в отличие от традиционного. Кроме этого, это топливо не надо транспортировать от места добычи - оно всегда под рукой. Поэтому существует потенциал удешевления производства водорода за счет использования ВИЭ на комбинированных электростанциях.