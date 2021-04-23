Прокуратура выявила экологическую катастрофу возле Байкала

В бурятском поселке Нижнеангарск жидкие бытовые отходы сливали на землю в лесном массиве экологической зоны Байкала.

Участок был выбран произвольно, после того как здание очистных сооружений было законсервировано из-за катастрофы с самолетом Ан-24 в июне 2019 года. Напомним, тогда самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в здание очистных сооружений, после чего загорелся. Погибли два члена экипажа, пострадали 33 человека.

По данным Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры, в результате этого образовалось "сточное озеро", площадью в две тысячи квадратных метров. Фоновые показатели проб почвы на поверхности превышают норму в 127 раз, а на глубине 20 сантиметров - в 350 раз. Нанесенный вред природе оценивается как катастрофический.

После вмешательства ведомства, отходы стали вывозить в Северобайкальск. Суд удовлетворил иск прокуратуры об обязании администрации Нижнеангарска принять меры по строительству в поселке новых очистных сооружений.