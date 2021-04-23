В Саратове в суд передано дело экс-министра здравоохранения

В Саратовской области в суд направлено дело бывшего министра здравоохранения Натальи Мазиной. Экс-чиновницу обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, министр допустила приемку в медучреждения области 18 аппаратов УЗИ, приобретенных по трем госконтрактам, хотя медоборудование не соответствовало регистрационному удостоверению, выданному Росздравнадзором. Как утверждают следователи, аппараты не отвечали требованиям качества и безопасности, представляли угрозу здоровью при применении и не подлежали эксплуатации. По мнению следствия, министр поступила так из "побуждений карьеризма", стремясь избежать претензий со стороны руководства области в связи с заключением контрактов с недобросовестным поставщиком. В результате региональному бюджету был причинен ущерб более чем на 53 миллиона рублей.

Как сообщает областное управление СК, расследование завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором, и дело направлено в суд.

Сама Наталья Мазина своей вины не признает. Ранее после того как в ее квартире были проведены обыски, чиновница дала комментарий, в котором заявила, что ей нечего стыдиться и своими жизненными принципами она не поступалась.

После возбуждения уголовного дела следствие и прокуратура пытались добиться отстранения министра от должности, но суд не нашел для этого достаточных оснований. Впоследствии Наталья Мазина ушла с поста министра по собственному желанию.