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23.04.2021 10:20
Рубрика: Общество

Замкнутую систему жизнеобеспечения создадут биофизики Красноярска

Текст: Дмитрий Машуков

О решении проблемы замкнутого цикла жизнеобеспечения рассказали сотрудники Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН. Историю системы, имитирующей биосферу Земли и необходимой, например, для космических полетов, опубликовало сегодня, 23 апреля, издание Сибирского отделения Российской академии наук.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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Около 60 лет назад биофизики Красноярского края решили создать упрощенную модель биосферы. Использовалась, в частности, одноклеточная зеленая водоросль хлорелла, способная поглощать углекислый газ и выделять кислород. Появилась система БИОС-1, затем вторая и третья модели системы.

Ни одна из них не могла претендовать на обеспечение полностью замкнутого цикла. Некоторые вещества не возвращались в круговорот и накапливались. Это, например, твердые выделения человека и несъедобные части растений.

В Японии попытались решить эту задачу: придумали технологию сжигания отходов без пламени. Однако в результате, кроме золы (ее можно использовать в качестве удобрения), остается стекло, - а это элемент, который накапливается в системе. Есть в японской технологии и другие минусы.

Ученые Красноярска предложили другой подход, основанный на окислении твердых отходов в перекиси водорода под воздействием переменного тока. Сейчас красноярские ученые работают над системой БИОС-4, в которой использован метод быстрого окисления.

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