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23.04.2021 17:01
Рубрика: Происшествия

Названа причина крупных пожаров в деревнях Архангельской области

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

Крупные пожары в деревнях Архангельской области произошли из-за короткого замыкания. К такому выводу пришли дознаватели ГУ МЧС региона.

В Курганской области деревню спасли от лесного пожара

Как сообщает ведомство, в Няндомском районе 21 апреля сильный ветер порывами до 18 метров в секунду повалил опору линии электропередач. Она оборвала провод, находившийся под напряжением. В результате сгорели семь домов в деревне Новая.

Короткое замыкание из-за обрыва проводов привело к пожару и в деревне Цивозерский Погост Красноборского района. Огонь уничтожил там одиннадцать домов, а также повредил купол недействующей каменной церкви Апостолов Петра и Павла 1856 года постройки, которая входит в список объектов культурного наследия.

В этой же деревне находится уникальный памятник деревянного зодчества федерального значения - колокольня церкви Флора и Лавра, построенная в 1658 году. Пожарным удалось спасти ее от огня.

Эти пожары произошли практически одновременно. В деревнях дознаватели нашли оплавленные провода, на короткое замыкание указывали и свидетельства очевидцев. Сначала предполагалось, что причиной пожаров стал пал травы.

Кроме того, 21 апреля в Поморье горели деревни Глинный Мыс в Верхнетоемском районе и Семунинская в Красноборском. Всего за этот день в регионе огнем было уничтожено 26 домов, в большинство из которых люди приезжали только на лето, а также хозпостройки.

Прокуратура проверяет соблюдение требований пожарной безопасности в этих населенных пунктах.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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