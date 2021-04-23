Названа причина крупных пожаров в деревнях Архангельской области

Крупные пожары в деревнях Архангельской области произошли из-за короткого замыкания. К такому выводу пришли дознаватели ГУ МЧС региона.

Как сообщает ведомство, в Няндомском районе 21 апреля сильный ветер порывами до 18 метров в секунду повалил опору линии электропередач. Она оборвала провод, находившийся под напряжением. В результате сгорели семь домов в деревне Новая.

Короткое замыкание из-за обрыва проводов привело к пожару и в деревне Цивозерский Погост Красноборского района. Огонь уничтожил там одиннадцать домов, а также повредил купол недействующей каменной церкви Апостолов Петра и Павла 1856 года постройки, которая входит в список объектов культурного наследия.

В этой же деревне находится уникальный памятник деревянного зодчества федерального значения - колокольня церкви Флора и Лавра, построенная в 1658 году. Пожарным удалось спасти ее от огня.

Эти пожары произошли практически одновременно. В деревнях дознаватели нашли оплавленные провода, на короткое замыкание указывали и свидетельства очевидцев. Сначала предполагалось, что причиной пожаров стал пал травы.

Кроме того, 21 апреля в Поморье горели деревни Глинный Мыс в Верхнетоемском районе и Семунинская в Красноборском. Всего за этот день в регионе огнем было уничтожено 26 домов, в большинство из которых люди приезжали только на лето, а также хозпостройки.

Прокуратура проверяет соблюдение требований пожарной безопасности в этих населенных пунктах.