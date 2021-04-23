В Петербурге задержан третий подозреваемый в убийстве в паркинге

В Петербурге сотрудники полиции и Росгвардии задержали 44-летнего мужчину. По версии следствия, это третий участник жестокого убийства в паркинге на улице Адмирала Черокова, сообщает СК по Петербургу.

Напомним, тело мужчины обнаружили в паркинге местные жители. Руки погибшего были связаны скотчем, на теле имелись следы побоев. От этих побоев мужчина, как выяснилось, и скончался.

У погибшего из кармана пропали ключи от квартиры. Вскоре после убийства нападавшие наведались к нему домой. В квартире была супруга. Нападавшие избили ее, связали скотчем и вынесли из квартиры 500 тысяч рублей наличными, а также три пары часов.

Двое подозреваемых были задержаны в начале недели. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, на период следствия, они арестованы.

В ближайшее время суд изберет меру пресечения и третьему подозреваемому.