В Крыму разрешили массовые праздничные мероприятия в День Победы

Глава РК Сергей Аксенов разрешил 9 мая, в День Победы, проведение в республике массовых мероприятий по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войны. Соответствующие изменения внесены в указ руководителя региона о введении в Крыму режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

Как сообщалось ранее, на полуострове праздничные парады 9 мая пройдут в Севастополе, Симферополе и Керчи. В них примут участие более 5 000 человек, в том числе около 2 000 военнослужащих, а также задействуют 65 единиц военной техники.

В Симферополе в парадных расчетах по улице Кирова пройдут более 1 000 человек. Это военнослужащие армейского корпуса ЧФ, Росгвардии, сотрудники МЧС, МВД, представители ДОСААФ и Юнармии. Принимать парад доверено командиру армейского корпуса Черноморского флота генерал-майору Денису Лямину.