Секундант Непомнящего Владимир Поткин: Ян - разносторонний человек

Владимир, как настроение у Яна?

Владимир Поткин: Настроение позитивное. Старт второй части оказался хорошим - он сделал две ничьи и одну партию выиграл. Но турнир продолжается, и Ян остается сконцентрированным на последующих партиях.

Сам Ян, хотя и оторвался от остальных игроков, считает, что "пока рано что-то заявлять". В Екатеринбурге он показывает уверенную, ровную игру. А не так давно стал победителем Суперфинала чемпионата России. Как вы считаете, что способствует подобным результатам? Что отличает Яна от других сильных гроссмейстеров?

Владимир Поткин: Турнир претендентов я пока не хотел бы анализировать, а про Суперфинал… Ян входит в число сильнейших шахматистов мира, и его победа в Суперфинале, конечно, неслучайна. Но далась она в тяжелой борьбе, учитывая, что Сергей Карякин тоже был в прекрасной форме. Судьба первого места и решилась в их личной партии. А что отличает именно Яна от других, так прежде всего его желание играть, искать пути к победе через такие позиции и возможности, которые не приходят в голову другим. Неслучайно многие шахматисты, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена, говорят, что им сложно играть с Яном, потому что его стиль достаточно агрессивный и он способен держать концентрацию на протяжении всей партии.

Кстати, Ян единственный, кто имеет с Магнусом положительный счет. Вы считаете, это связанно с его боевым стилем и напористой игрой?

Владмир Поткин: У них долгая история соперничества, начиная с юношеских лет. Уже тогда Ян получил приличный плюс и продолжает удерживать его сейчас. Они одного возраста, много и часто общаются, у них хорошие отношения. Почему положительный счет? Действительно, разница стилей. Ян всегда выходит на борьбу с Магнусом мотивированным, заряженным на победу. Особенно памятна партия в Вейк-ан-Зее в 2011 году, когда Ян обыграл норвежца черными. Магнус пытался выйти на большую борьбу, но в Сицилианской защите Ян не только перехватил инициативу, но и поддерживал ее на протяжении всей партии и в конце, хотя Магнус оказывал большое сопротивление, он довел партию до победы. Она состояла из отрезков, где Магнуса нужно было переиграть и в дебюте, и в миттельшпиле, и в эндшпиле.

Ян увлекается онлайн-играми, сейчас, например, участвует в игре "Что? Где? Когда?" на chess.com. Может, это тоже взаимосвязано с его шахматным стилем, с тем, что он любит сам процесс игры, быстро принимать решения и ориентироваться в сложной ситуации?

Владимир Поткин: Ян - разносторонний человек. Известен тем, что долгое время очень успешно играл в киберспорте, больше всего в игру "Дота". В какой-то момент ему даже предлагали быть капитаном российской команды. Но все-таки надо было сконцентрироваться именно на шахматах. Потому что полная отдача возможна только тогда, когда ты полностью погружаешься в свой вид спорта. Сейчас Ян скорее для удовольствия смотрит соревнования киберспортсменов. А что касается "Что? Где? Когда?" - это интересный шахматный проект. Играют вместе с известными шахматистами Сашей Костенюк, Женей Томашевским, Борисом Белозеровым. Сильный шахматист, конечно, должен быть сфокусированным прежде всего на шахматах, но в то же время он не должен забывать о других областях жизни, и подобное переключение позволяет Яну развиваться как личности и добавляет какие-то элементы в шахматной борьбе.

То есть очень важно соблюдать баланс?

Владимир Поткин: Человек должен быть в гармонии. Если ему что-то нравится, то он не должен препятствовать этому, и я знаю, что Левон Аронян любит джаз, литературу… Саша Грищук тоже очень образованный и начитанный человек, играет в баскетбол. Здесь каждый ищет что-то свое, и это помогает потом возвращаться к шахматам с большим аппетитом. Если быть все время сфокусированным на шахматах, то голова, подобно процессору, не выдержит напряжения. Поэтому нужно отвлекаться, находить все время какую-то гармонию в жизни.

А какие у вас интересы, чем отвлекаетесь от шахмат?

Владимир Поткин: Люблю путешествия, чтение, музыку, живопись. Вообще люблю постоянно узнавать что-то новое и общаться. Я бы сказал, шахматы способствуют общению с очень интересными людьми из разных стран.

Вы упомянули, что наиболее важной в Суперфинале была партия Яна против Сергей Карякина. Были ли вы на чьей-то стороне в этом поединке? Вы ведь и тренер Сергея, были секундантом на его матче с Карлсеном.

Владимир Поткин: Да, мы с Сергеем работали долгое время. Мне кажется, что во время нашего с ним сотрудничества у Сергея были, пожалуй, самые успешные шахматные годы. Он отобрался на Турнир претендентов, выиграл его и вышел на матч за звание чемпиона мира, где тоже очень достойно играл. И сейчас мне было приятно видеть, что Сергей нашел в себе внутреннюю мотивацию вновь выйти на очень высокий уровень. Как раз в Суперфинале его игра производила очень приятное впечатление. Но так как в последнее время я работаю с Яном, все силы направляю на помощь ему. А партия получилась действительно очень интересная и хорошая.

Вы сказали, что считаете, что внесли большой вклад в шахматную карьеру Сергея. Как думаете, что удалось вам ему передать?

Владимир Поткин: Постоянно ищу дополнительные ресурсы. Важно постоянно удивлять соперников, быть на шаг впереди и в том же время развиваться самому. С Сергеем это были еще и командные усилия, было общее взаимодействие.

С Яном у вас тоже, должно быть, есть команда? Которую вы пока не будете раскрывать, но позже, надеюсь, расскажете и о ней.

Владимир Поткин: Конечно, у нас с Яном сейчас очень сильная команда. Подробности - позже.

А как вы начали сотрудничать с Яном?

Владимир Поткин: Мне предложил это сотрудничество А.Г. Бах, тогда - президент федерации. До этого я помогал Левону Ароняну. Я, конечно, видела партии Яна, но к его игре не слишком сильно присматривался. Мы начали с Яном общаться, провели занятия, и, буквально, первый наш опыт сотрудничества оказался очень успешным: он выиграл Аэрофлот-опен и попал на супертурнир в Дортмунд. Там он занял второе место, сыграл в ничью с Крамником… У нас сложилось очень хорошее сотрудничество, которое продолжается и сейчас, уже больше десяти лет. Да, это длинный путь. Много не только побед, но и испытаний, через которые нам пришлось пройти вместе, они сделали нас только сильнее. Думаю, нас и в дальнейшем будут ждать как успехи, так и трудности, которых мы не боимся, а воспринимаем только как очередной вызов.

Приносит ли общение с Яном пользу и для вас в шахматном плане?

Владимир Поткин: Надо сказать, что Ян выиграл чемпионат Европы в 2010-м, а на следующий год чемпионом Европы стал я. Действительно, это был для меня позитивный импульс от общения с Яном, другими коллегами. Это не только наше с ним общение, оно происходило в рамках сборной. В 2010-м я был капитаном молодежной сборной на Олимпиаде, у нас был прекрасный коллектив, прекрасная команда. И я тоже в это время рос вместе с коллегами. Тренер должен искать возможности для собственного развития, своего роста. Вот и тогда в плане шахматных результатов, те годы были у меня самыми успешными: в 2012-м я в Суперфинале России поделил первое место. А сейчас я все же больше сконцентрирован на тренерской деятельности. Трудно рассчитывать на какие-то самые высокие достижения, когда понимаешь, что ты вкладываешь это в другого человека. Для меня самое важное - что моя отдача дает результаты.

То есть вы переключились в основном на тренерскую работу?

Владимир Поткин: Я стараюсь по-прежнему искать возможности сыграть в шахматных турнирах, чтобы не забывать о практических навыках. Тренер должен чувствовать игру. Когда анализируешь позицию на компьютере, он достаточно цинично оценивает и показывает, но когда ты общаешься с кем-то, сам примеряешь это на практике, то у тебя остается то самое "человеческое мышление". Это очень важно, так как сейчас компьютер очень сильно влияет на всех, и в плане игры, и в плане подготовки.

Кого еще вы сейчас тренируете?

Владимир Поткин: Последние годы я работаю с женской сборной России, это ни для кого не секрет. Это тоже очень хороший опыт, положительный. До этого я работал с мужской сборной. Интересно, что последняя Олимпиада проводилась в одном коллективе, мы общались все вместе, двумя командами. Это очень много дало в плане взаимовыручки между ребятами и девушками. Поэтому неслучайно получился такой хороший результат.

На днях, во время одной из конференций после партии, конкурент Яна Фабиано Каруана подметил, что шахматисты очень суеверны. С вашим богатым опытом игрока и тренера, можете ли вы подтвердить это наблюдение? Есть ли какие-то шахматные суеверия лично у вас и Яна?

Владимир Поткин: Все шахматисты - это прежде всего личности. Сейчас я бы не хотел раскрывать конкретные предпочтения Яна.

Но все же они есть?

Владимир Поткин: Из шахматных случаев мне вспомнилась история про Левона Ароняна в Линаресе: Левон очень известен тем, что любит ярко одеваться, у него целый гардероб с красивыми рубашками и костюмами. Как-то он потерпел поражение, сыграл неудачно. Смотрю, а на следующий день он в том же костюме, хотя у него огромный ассортимент. Я был удивлен, а оказалось, что он как раз хочет показать в первую очередь себе, что Левон как раз в это не верит будто для того, чтобы сыграть хорошо партию, надо по-другому одеться.

Мне кажется важно, чтобы всегда была некая вера внутри. Не раз замечал, что у шахматистов есть какие-то свои привычки. Может, это связано с тем, что шахматы приучают искать лучшие продолжения. А когда их находят, то им нет смысла выбирать что-то другое. То есть шахматисты как-то математически могут подходить к любым вопросам и прийти к какому-то выводу, могут повторять свое решение. Но это даже не суеверие, а просто они уже посчитали, что выбрали свой путь, и правильное решение выбрали до этого.

Кто особенно поддерживает Яна на турнирах? Семья, друзья, девушка?…

Владимир Поткин: У Яна очень большая поддержка. Сейчас с нами на турнире его девушка Снежана и доктор. Конечно, поддерживает Яна команда, и вообще, многие болеют за Яна.