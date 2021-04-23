Рогозин объяснил решение создать национальную орбитальную станцию

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объяснил решение создать собственную орбитальную станцию уверенностью в своих силах и интересом к проекту.

"Денег больше не стало, но есть уверенность, амбиции, интерес к созданию собственной станции", - ответил он на вопросы журналистов, передает агентство РИА Новости.

Рогозин подчеркнул разницу между нынешним положением дел и ситуацией в 1990-е годы, когда отечественная космическая отрасль зависела от зарубежных партнеров.

Напомним, Россия планирует с 2025 года выйти из проекта Международной космической станции (МКС) и строить свою национальную орбитальную станцию.