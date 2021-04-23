"Роскосмос" полностью развернет орбитальную станцию до 2035 года

Российскую национальную космическую станцию полностью развернут на орбите в два этапа до 2035 года. Такими планами поделился исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он рассказал РИА Новости, что первый этап работ начнется в 2025 году. В его рамках будет запущено на орбиту несколько научно-энергетических модулей. Они будут оснащены системами управления и жизнеобеспечения.

Второй этап начнется с 2030 года, в ходе которого добавятся целевой и производственный модули, а также платформа обслуживания космических аппаратов.

При этом Россия будет одновременно использовать Международную космическую станцию и новую орбитальную станцию в течение нескольких лет.