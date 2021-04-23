СМИ сообщили о разработке в России проекта новых правил дорожного движения

В 2022 году инспекторы ГИБДД получат право штрафовать водителей на новых основаниях. В МВД РФ подготовлен проект дополнений к Правилам дорожного движения, с которым ознакомился "Коммерсант".

По информации издания, будет существенно расширен список технических неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств. Нарушителей ждут штрафы в размере от 500 рублей до лишения прав. Уточняется, что прежний перечень был признан экспертами и МВД неактуальным, поскольку содержит ссылки на устаревшие нормативы. Большая часть новых запретов взята из техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 2011 года.

Штраф можно будет получить за использование летом шипованных покрышек и летней резины зимой, за защитные пленки на стеклах фар, за поврежденный бампер, отсутствие цепей противоскольжения у водителей грузовиков. Впервые нарушением станет отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, предусмотренных производителем, а также наличие закрывающих обзор видеорегистраторов. Еще одним нарушением протокола могут стать ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохраненные в памяти бортового компьютера.

Сейчас проект поправок изучают эксперты Аналитического центра при правительстве РФ. Предположительный срок вступления в силу - 1 марта 2022 года.