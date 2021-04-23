Соучастник убийства криминального авторитета Япончика получил 14 лет колонии

Савеловский районный суд Москвы вынес приговор по делу о заказном убийстве, жертвой которого стал криминальный авторитет Вячеслав Иваньков, более известный как Япончик. Он в свое время считался лидером преступного мира России.

Каха Газзаев был признан виновным в убийстве. Ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Гособвинитель днем ранее запросил для подсудимого 16 лет "строгача".

По данным следствия, Газзаев предоставил соучастникам преступления снайперскую винтовку, из которой был убит Япончик. А также лично участвовал в ее перевозке и хранении. Кроме того, он был на месте преступления и наблюдал за прилегающей к нему территорией. Газзаев в ходе следствия и на суде вину признал. Поэтому суд рассматривал дело в особом порядке, то есть, без изучения доказательств и допроса свидетелей. А подсудимому не могли назначить более двух третей от максимально возможного срока наказания.

Стоит отметить, что это только первый приговор по делу об убийстве Япончика. Уголовное дело в отношении еще двоих обвиняемых будет слушаться в Мосгорсуде с участием присяжных.

Как удалось выяснить следствию, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония "с целью передела сфер влияния в преступном сообществе" организовал убийство Вячеслава Иванькова. Для исполнения преступления он привлек Каху Газзаева, Муртази Шаданию, Джамбула Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу. Фигуранты некоторое время наблюдали за Иваньковым, узнали его образ жизни, круг знакомств, места проживания, отдыха и регулярные маршруты передвижения. Затем они приобрели снайперскую винтовку Драгунова с патронами, автомобиль "Газель" и мобильные телефоны для координации своих действий во время убийства.

28 июля 2009 года по указанию Симонии Каха Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба приехали к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве. Япончик часто ужинал там. Вечером Бутба через тент "Газели" произвел выстрел из снайперской винтовки в Иванькова в момент, когда тот выходил из ресторана. От полученных ранений криминальный авторитет скончался в больнице. Газзаев, Шадания и Джанашия были впоследствии арестованы. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

Расследование громкого дела завершилось 12 марта 2021 года. Генпрокуратура утвердила обвинительные приговоры в отношении троих фигурантов.