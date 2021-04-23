Совфед одобрил отмену "дня тишины" перед многодневным голосованием

Если выборы в Госдуму в 2021 году будут проходить в течение нескольких дней, запрет на агитацию начнет действовать с первого дня голосования, а не накануне. Такие поправки в законы о выборах в нижнюю палату парламента и о гарантиях избирательных прав граждан одобрил в пятницу, 22 апреля, Совет Федерации.

Накануне документ был принят Госдумой во втором и третьем чтениях. В случае принятия организующим выборы избиркомом решения о голосовании в течение нескольких дней подряд запрет на агитацию вступает в силу "в ноль часов по местному времени первого дня голосования", говорится в тексте закона.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова в интервью "Российской газете" отметила, что законодательный запрет агитации накануне выборов был введен, когда день голосования был один. "В условиях трехдневного голосования такое ограничение приводит к сокращению и агитационного периода. Я считаю, что при многодневном варианте можно было бы оставить запрет на агитацию только в дни голосования и не запрещать ее накануне", - сказала она и посоветовала законодателям подумать об этом.

Добавим, что в Центризбиркоме уже заявили, что выборы в Госдуму в этом году с большой долей вероятности будут многодневными, учитывая удобство формата и действующие ковидные ограничения. Окончательное решение комиссия примет в июне, после того как президент назначит дату голосования своим указом.

Согласно нормам избирательного законодательства, если ЦИК объявит федеральные выборы многодневными, в таком же формате пройдет голосование в регионах и муниципалитетах.

Отметим также, что в прошлом году многодневные выборы проходило по старым правилам, все дни, кроме основного, считались досрочным голосованием, и запрет на агитацию действовал только в субботу, при том что избирательные участки открывались в пятницу.