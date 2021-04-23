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23 апреля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)

Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 97-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации""

Дата подписания 20 апреля 2021 г.
Опубликован 23 апреля 2021 г.

Принят Государственной Думой 7 апреля 2021 года

Одобрен Советом Федерации 14 апреля 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 3 августа 2018 года N 289-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 32, ст. 5082) следующие изменения:

1) дополнить статьей 1021 следующего содержания:

"Статья 1021. Категории товаров, в отношении которых не применяются неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование

Категории товаров, в отношении которых не применяются предусмотренные Кодексом Союза неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование, определяются Правительством Российской Федерации.";

2) в статье 160:

а) пункт 1 части 6 дополнить словами ", а также товары, использованные владельцем свободного склада для создания, введения в эксплуатацию и эксплуатации указанного оборудования, комплектующие и запасные части к нему (далее в настоящей статье - товары для оборудования). Перечень наименований таких товаров для оборудования (с указанием кодов таких товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности) и реестр владельцев свободных складов, которые вправе выступать декларантами товаров для оборудования, включенных в указанный перечень, определяются Правительством Российской Федерации";

б) часть 8 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) о номере и дате акта Правительства Российской Федерации - в отношении товаров для оборудования.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин