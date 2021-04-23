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23.04.2021 16:00
Рубрика: Легковые авто

Toyota Corolla получит версию с 300-сильным мотором

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Спортивное подразделение компании Toyota Gazoo Racing занято созданием мощной версии хэтчбека Corolla, которая может получить "турботройку" от "злого" Yaris, но с увеличенной отдачей.

Фото: www.arabiandrive.com
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Двигатель Toyota GR Yaris развивает 272 л.с., но это не предел турбированного трёхцилиндрового двигателя 1.6 литра. Как пишет издание Car Sensor, с него могут "снять" 300 л.с. и даже больше. В паре с мотором будет работать 6-ступенчатая "механика", также GR Corolla получит систему полного привода.

Сообщается, что GR "прокачает" ещё и универсал Toyota Corolla, но силовой агрегат для него будет другим: предполагается, что это будет гибрид на базе бензинового двухлитрового двигателя.

В России Toyota Corolla представлена только в кузове седан, который можно купить со 122-сильным бензиновым мотором 1.6 литра и МКП или вариатором. Цены на модель стартуют от 1 500 000 рублей.

#Toyota