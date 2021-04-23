УЕФА пригрозил "Реалу" и "Барселоне" исключением из Лиги чемпионов

Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу участия некоторых клубов в Суперлиге.

Как сообщает Associated Press, четыре из 12 команд все еще не собираются отказываться от проведения нового турнира. Среди них два главных инициатора Суперлиги - "Реал" и "Ювентус", а также "Барселона" с "Миланом". По словам Чеферина, эти четыре клуба должны сделать выбор между Лигой чемпионов с Лигой Европы и новым соревнованием.

"Если эти команды говорят: мы Суперлига, то, конечно, они не выступят в Лиге чемпионов. И если они готовы к этому, то могут участвовать в собственном турнире", - отметил Чеферин.

Напомним, что официально о выходе из Суперлиги объявили восемь клубов: "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Челси", "Атлетико" и "Интер". Такие команды как "Бавария", дортмундская "Боруссия" и "Пари Сен-Жермен" изначально ответили отказались от участия в новом турнире.