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Рубрика: Спорт

СМИ: "Реал" и "Ювентус" могут отстранить от еврокубков из-за Суперлиги

Текст: Максим Домчев

Мадридскому "Реалу" и туринскому "Ювентусу" грозит отлучение от еврокубков за участие в футбольной Суперлиге.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Ранее глава УЕФА Александер Чеферин заявил, что в нынешнем сезоне клубы, вошедшие в Суперлигу, не будут отлучены от Лиги чемпионов из-за обязательств перед телевидением. Однако в организации могут принять решение о наказании организаторов "бунта" - "Реала" и "Ювентуса".

По данным издания As, мадридский и туринский клубы, которые до сих пор не вышли из состава участников проекта, могут получить серьезное наказание. Ряд членов исполкома УЕФА намерены добиваться исключения этих команд из еврокубков сроком на один сезон. Однако их мнение разделяют не все, поскольку в таком случае пострадают не только команды, но болельщики и сами футболисты. Окончательное решение УЕФА должен вынести 23 апреля.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. В новый проект вошли 12 клубов: "Реал", "Ювентус", "Барселона", "Атлетико", "Интер", "Милан", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал" и "Тоттенхэм". Однако из-за угрозы санкций со стороны УЕФА и ФИФА, недовольства болельщиков и футболистов ряда клубов 21 апреля Суперлигу приостановили.

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